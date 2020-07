Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestisse tuli väga imelik prohvet 

Balthasar Russowi Liivimaa kroonika kirjutab, et 1557. aasta talvel jõudis see imelik mees Jürgen Pärnu kaudu Eestisse. Seda peeti siin suureks imeks, et ta rasket külma üsna katmata ja paljajalu välja kannatas.

„Kui temale tööd pakuti, sinna läks ta suure tänuga ja tegi igasugu sulasetööd ühe päevaga nii palju, et teine sulane seda mitme päevaga järele ei jõudnud teha. Ja oma töös langes ta ikka tunniks ajaks maha palvet tegema ja pärast palvet asus jälle vägevasti tööle. Käis hoolega kirikus. Mõned pidasid teda meeletuks, mõned jampsijaks, aga mõned ütlesid, et tema on Jumala imemärk.“ Enda sõnul olevat ta tulnud nuhtlema liivimaalaste ahnust, kõrkust ja jõudeelu. Russow teab, et Jürgen kadus, kui Tallinnast Narva reisis: „Aga arvatakse, et talupojad ta maha lõid.“