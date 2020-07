Inimesed Tuglas, Vilde, Sütiste, Alliksaar – poliitilistel põhjustel on eesti kirjanikke arreteeritud kongide kaupa Rainer Kerge , täna, 22:30 Jaga: M

Richard Roht Foto: Eesti Kirjandusmuuseum

„Kirjanikke on läbi sajandite kinni pandud ja tavaliselt ikka terava keele pärast, selle eest, mis nad on kirjutanud,“ arutleb kirjandusteadlane Tiit Hennoste. Täpsustades eesti kirjanike kohta: „Neid kuradisi on istunud vangis igal pool ja palju, aga koondpilt on väga igav – muid asju peale poliitiliste sündmuste on ülivähe. Kirjanik tundub olevat üsna korralik olend.“