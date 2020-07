Herman Avandi Eesti kalleima mängufilmi peaosast: väga äge tunne on, sest mu isa pole midagi sellist teinud 

Kaks aastat tagasi küsis ema Liis-Katrin Avandi Hermanilt, kas ta ei tahaks filmis näidelda. Poiss vastas seepeale jaatavalt ja toona 8aastane Herman seadis juba poole tunni pärast sammud Endla teatrisse prooviesinemisele. „Pidin rääkima kaamera ees iseendast: kes ja kui vana ma olen ning millega tegelen. Sellel hetkel polnud veel teist peategelast valitud,” kirjeldab Herman.

Teiseks peaosatäitjaks sai Florin Gussak, kes täidab Maria rolli. Läbisaamine kahel noorel näitlejahakatisel on pigem hea. „Tavaliselt on kõik okei, aga Luksemburgis, kus olime ninapidi koos, suutsime umbes kolm korda tülli minna. Kõigepealt tegi üks midagi valesti, siis teine, olime mõlemad väsinud ka. Aga see vaibus ja oleme ikka sõbrad,” räägib ta.

Ehkki Herman Avandi tuleb näitlejate perekonnast - tema isa Märt Avandi ja vanaema Laine Mägi on näitlejad -, ei suunanud keegi teda otseselt prooviesinemisest osa võtma. „Ema lihtsalt küsis, kas tahaksin. Ja kuna sain aru, et see läheb ka televiisorisse, tahtsin muidugi filmis mängida. Põnev ju!” räägib Herman õhinal.

Isa jagab näpunäiteid

Et Hermanil näitlemine veel paremini välja tuleks, jagab ka isa talle näpunäiteid. „Kuna ma pean filmis nutma, on ta mind juhendanud, kuidas seda teha. Ja kuidas olla loomulik,” paljastab Herman ning lisab, et nutmine on tema jaoks olnud kõige keerulisem.

Kuigi see on poisi esimene suurem näitlejatöö, ei tunne ta suurt pinget. „Meil on nii tore meeskond ja kui mul läheb midagi valesti, siis nad kohe ütlevad,” räägib Herman ja lisab, et ta sai alles paar päeva tagasi teada, et tegu on Eesti suurima ja kalleima filmiga. „Siis oli küll väga-väga äge tunne, sest mu isa pole teinud sellist asja. Jess!” räägib ta naeru lagistades.