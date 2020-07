Mart Sander teeb uut ajaloolist sarja: nädalaga käis minu voodist läbi tosina jagu neidusid ja noormehi 

“Naiste sõda” on järg draamasarjale “Litsid - kätte jõuab aasta 1941 ja Eesti pinnal käib sõda. Noortest naistest saavad sõdurid, kelle kätes on sageli Eesti saatus. “Buduaaridest ja magamistubadest saavad lahinguväljad, kus kohtuvad spioonid, reeturid ja kangelased,” kirjeldab Mart.

“Meil õnnestus saada võteteks ka unikaalseid asju: Toomas Uibo ajas Soomest välja 1935. aasta lennuki ja Valga Militaarteemapark pakkus välja tõelise lahingutanki. Paljud asutused, muuseumid ja firmad on meile vastu tulnud ning aitavad väga entusiastlikult kaasa, et saaksime võimalikult autentselt olustiku taastada,” on Mart tänulik. “Inimesed on kirjutanud ja pakkunud meile põnevaid asju vanaaegsetest kingadest mootorratasteni. Näiteks eile tootmiskoosoleku ajal helises meie tegevprodutsendi Liana telefon ja keegi võõras meeshääl ütles häbelikult, et ta annaks meile 1936. aasta Citroeni kasutada ja ongi sellega juhuslikult juba maja ees. Tormasime segaduses välja - seal seisiski limusiin. Tuli välja, et Citröeni omanik Mihkel Vaks oli kuulnud, et otsime vanu autosid ja otsustas kohe aidata.”

Kennedy osatäitja tuleb Ameerikast

Põhirollid on uues sarjas samad, nagu “Litsideski” - taas kohtutakse proua Kuke, härra Metsla ning härrasteklubi tüdrukutega -, kuid üles astuvad ka muud olulised tegelased, näiteks John F. Kennedy! Sander räägib, et kirjutas mullu stsenaariumi filmile “Kennedy intsident” - linateos keskendub kolmele päevale 1939. aasta maikuus, mil toona 21aastane Kennedy Tallinnat külastas. “Litside” raamatu teises osas on see episood lühidalt mainitud, kuid filmis saab armu- ja spioonilooks. “See stsenaarium sai mitmel pool maailmas head vastukaja, leidsime isegi välislevitaja ja koostööpartnerid, kuid kahjuks sai see projekt, nagu kõik mu teisedki, Eesti Filmiinstituudilt 0 eurot toetust.” Kennedy Tallinnas käik tuleb nüüd ekraanile “Naiste sõjas”, kuid Sander plaanib siiski ka eraldiseisva filmina ekraanile lasta.

Kennedy osatäitja tuleb Ameerikast, kuid vaja oli leida ka kaunitar, kes tulevase presidendiga armukolmnurka satub. “Tegime minu juures casting’uid. “Kennedy’t mängisid Eesti näitlejad. Kõlab väga pikantselt, aga kuna tegu on romantilise voodistseeniga, toimusid need casting’ud minu magamistoas. Jah, võin öelda, et nädalaga käis minu voodist läbi tosinajagu neidusid ja noormehi. Kõlab nagu Harvey Weinstein! Tegelikult olid kambas veel ka kaameramees, jumestaja ja valgustaja, ehk siis - nagu filmivõtetel ikka,” räägib mees.

Kennedy südame pärast võitleb kaks kaunitari - Monika ja Claudette. Monikat kehastas juba “Litsides” Lisette Pomerants. Claudette’i rolli üks kandidaate on “Eesti mängus” tuntust kogunud Britt Kõrsmaa. Sander soovis teda mängima juba ”Litsidesse”, kuid tollal polnud Britt veel piisavalt julge. ”Rolli kirjutasin algselt Brigitte Susanne Hundile, siis pidi selle täitma Saara Kadak… Kokku on Claudette rolli planeeritud ligi tosinat näitlejannat,” räägib Sander ja ütleb, et ette on tulnud erinevaid takistusi - mõne inglise keel polnud piisavalt hea, graafik oli liiga tihe, naised jäid lapseootele või polnud nõus ekraanil rinnahoidjat eemaldama. “Britt on praegu juhtiv kandidaat. Ta on orgaaniline ja tundlik näitlejanna ning kuna ta on hariduselt tantsija, siis ka erakordselt graatsiline. Iga režissöör ihkab, et just tema avastaks uue staari.”