Ellie Goulding meenutab: mind koheldi kui seksuaalset objekti 

Heade kavatsustena tunduvate pakkumiste taga oli alati midagi enamat. "Mind koheldi kui seksuaalset objekti, mistõttu tundsin ennast haavatavalt," avaldab Goulding ja lisab, et kindlasti on staare, kes saavad tema sõnadega samastuda.

"Mind pandi uskuma, et seksuaalsus peab olema üks tugevustest ja edukaks saamiseks peabki meestega magama," ütleb naine. Ellie vanemad lahutasid, kui ta oli vaid viiene, mistõttu kasvas ta ilma isata, ka suhted ema ja kasuisaga olid rasked. “Arvasin, et vajan meeste ja partnerite näol kaitset."

Lauljatarist sai hea sõber ka alkoholiga. "Ma ei tea palju muusikuid, keda stuudios miski ei õhuta," ütleb ta. "Muusika kirjutamine on lihtsalt võimatu, kui kritiseerid pidevalt oma tegevust. Olen purjus olles kirjutanud laule, millega inimesed seostuvad. Laul "Your song" valmis arvatavasti purjus olles," viitab naine, et alkohol aitas vabamalt kirjutada. "See oli ka sotsiaalne norm. Ma ei mäleta ühtegi pidu, õhtusööki või üritust, kus ei joodud alkoholi."