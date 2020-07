Raadiohääl Alari Kivisaar hoidis ära suure õnnetuse: 5–10 minutit hiljem oleks mu kodu põlema läinud! 

"Ärkasin täna juhuslikult hommikul veidi enne äratuskella ja mõtlesin, et tõusen üles ja hakkan tasakesi toimetama," selgitas raadiohääl. "Tõusin üles ja läksin vannituppa. Tegin oma toimetused ära ja tulin välja. Seal on mul trepp ja koridor ning suured aknad. Vaatan siis akna poole ja näen, et akna ees või taga, aru ei saanud hästi, kerkib selline väike suitsuvine. Umbes nagu viiruki seest tuleb valge looklev suitsulont," tunnistas Kivisaar, et ei saanud unise peaga päris aru, millega on tegu.

"Poes müüakse ümmargusi peegleid, mille üks pool on tavaline ja teisel pool on suurendusega klaas. Mul on selline peegel kodus, jala peal seisab. Mingil põhjusel oli peegel sattunud triikimislauale, mis asetses akna ees. Suurendusega pool oli päikese poole ja sealt tuli kiir, mis hakkas süütama aknaraami," kirjeldas Kivisaar, et ei oleks eales tulnud selle peale, et päike hakkab just "õige" nurga alt peegli peale paistma.