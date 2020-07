Jaan Pehki lõbus apsakas: arvasin, et laulan hirvest, kuid tegelikult laulsin koletisest 

"Noh, et hirv tuli mulle metsateel vastu. Tundus loogiline," kirjeldab Jaan. Aga "hirviö" tähendab soome keeles hoopis tonti või koletist. "Nii et Sepi laulis koletisest ja mina, arvates, et laulsin hirvest, laulsin tegelikult koletisest. Ja Sepi arvas, et laulan nagu temagi koletisest, kuigi laulsin enda arvates hoopis hirvest."