Marite Kallasma: olen korduvalt näinud unenägu, mille põhjustab hirm tööle hiljaks jääda 

Naine meenutab veel: "Läbi elu on mul olnud vaid üks korduv unenägu, mida on põhjustanud hirm jääda tööle hiljaks. See oli raadios töötamise päevil, kui nägin unes, et tramm ei tule, ja mõnikord hommikune tramm tõesti ei tulnudki ja ma jäingi tööle hiljaks."