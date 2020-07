FOTOD | Marko Mihkelsonile ja Tuuli Semevksyle korraldati Muhumaal üllatuspulm 

Uudise tegi teatavaks Imre Sooäär, kes jagab tähtsast sündmusest pilte. "Muhu pulmas nimetatakse seda pruudivarguseks, mida karistakse kadakase rattapeksuga. Sajandeid vana traditsioon! Kas see karistus ka tänapäeval kehtib, kui pruutpaar avastab, et nad on täiesti ootamatult enda üllatuspulmapeole sattunud, selgub hiljem. Palju õnne, kallid Marko ja Tuuli! Hoidke teineteist! Te olete koos imeline tervik!" kirjutab Sooäär.

Paar soovis juba pikalt abielluda ja andis selleks isegi taotluse sisse. "See on üks vajalik samm, mida abiellumiseks armastuse kõrval on vaja teha. Abielu ametliku registreerimise kuupäev on paigas, kuid pulmapeoga peab veel ootama," ütles Marko mais Kroonikale.