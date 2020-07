FOTOD | Marko Mihkelson ja Tuuli Semevsky abiellusid: üllatuspidu rabas meid täielikult jalust 

“Plaanisime, et 9. juulil, meie tutvumise 4. aastapäeval, toimub abielu registreerimine vaid pere ja mõne lähema sõbra juuresolekul ning pärast on väike intiimne lõunasöök meie jaoks tähenduslikus kohas. Mis aga pärast seda juhtus, rabas meid täielikult jalust, tõi liigutus- ja õnnepisarad," rõõmustavad Marko ja Tuuli.

Marko sõnab, et üllatuspidu oli sõprade ja lähedaste poolt nii filigraanne ettevõtmine, et paar ise ei aimanud kuni lõpuni midagi. "Natuke detaile peo korraldamisest avaldati pulmapäeva jooksul, aga suurem detektiivitöö seisab veel ees. Praegu on emotsioonid veel liiga värsked ja oleme endiselt sõnatud, kui palju armastust, hoolimist, “kastist välja” mõtlemist ja ettevõtlikkust meie ümber on. Kõik meie lähedased ja sõbrad teadsid peost – infot vahetati Facebooki kinnises grupis ja ülesanded olid paljude inimeste vahel ära jagatud."

Foto: Gerli Rand

"Kihlumine ja abiellumine on olnud ainuõige samm pühitseda ja tähistada meie armastust ja pereks kasvamist. Tunne on väga õige ja loomulik. Uue ühise perekonnanimega harjumine võtab küll veel aega, aga nimevahetus oli meie ühine otsus. Tõe ja õigluse huvides tuleb mainida, et naljatledes oli kaalumisel ka hoopis see variant, et Marko võtab endale Tuuli perekonnanime. Siiski jäi selles osas peale traditsioonilisem lähenemine," räägivad Marko ja Tuuli, kes nüüdsest kannavad ühist perekonnanime Mihkelson.

Paar soovis juba pikalt abielluda ja andis selleks isegi taotluse sisse. "See on üks vajalik samm, mida abiellumiseks armastuse kõrval on vaja teha. Abielu ametliku registreerimise kuupäev on paigas, kuid pulmapeoga peab veel ootama," ütles Marko mais Kroonikale.