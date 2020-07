Miks „Rannamaja“-tšikid enam ei suhtle? Merylin Nau: tundsin, et ei taha seal seltskonnas enam olla 

"Alguses ei saanud arugi, mis inimesega tegu on. Alles hiljem mõistsin, et me ei klapi tegelikult kohe üldse," põhjendab Seidi Sky.ee-le, miks nad enam Meryliniga ei suhtle.

"Inimesed vahetuvad minu ümber praegu ja see on täiesti normaalne. Olen tutvunud väga ägedate ja inspireerivate inimestega ja avaliku elu tegelastega. Mul on nii hea meel, kus ma hetkel oma plaanidega olen. Olen viimaste kuudega end kätte võtnud ja suutnud saada oma keha parimasse vormi, suutnud rahakotti täita, osta seda, mida soovin - täpselt nagu olen eelnevalt visualiseerinud enda jaoks. Kõik läheb täpselt ülesmäge nagu olen soovinud. Minult on veel palju palju põnevat oodata meelelahutusmaastikul," lisab ta.