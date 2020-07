KLÕPS | Kohe-kohe viiekesi! Argo Aderi naine näitab beebikõhtu 

"Loeme tunde, et teiega kohtuda," kirjutab Maarja suvise pildi all.

Argo Ader jagas märtsis sotsiaalmeediakontol päikselist perepilti ja paljastas suure uudise, et tema ja abikaasa Maarja Kerner-Aderi perre on sündimas kaksikud! "Olen ülimalt õnnelik isa ja tahan jagada oma õnne teiega armsad sõbrad! Varsti-varsti on meie pere täienemas kaksikutest poegadega! Elu on taas imeline," kirjutas Ader.