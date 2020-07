Dilaila kolumn | Kuidas olla edukas armuke? 

Umbes nii kaua on tema ja üks kutt kontoris igatsevaid pilke vahetanud ja koos kohvipausidel oma suurimatest saladustest ja absurdsematest unistustest rääkinud. Nii et tegelikult on mul tema üle päris hea meel, et nad lõpuks ka väljaspool tööd koos aega veeta otsustasid.

Asjal on aga paar konksu. Kõigepealt – tüüp on temast peajagu lühem ja ta jõusaali liikmekaart aegus pealtnäha juba mitu aastat tagasi. Kui sõbrants oma Louboutinide kollektsiooni ära kinkida tahab, et kutist mitte koguni kaks pead pikem olla, siis loodetavasti olen mina järjekorras esimene. Ning siis teine tilluke konks – too kutt on abielus, ning sõbrants on naisega teretuttav.

Samm-sammult on sõbrants ka ära õppinud, et armukeseks olemisega kaasnevad mõningad reeglid. Reegel number üks: ära mitte kunagi maini tema naist. Sõbrants ja ta mees sekstivad terve päeva, aga loomulikult tuleb sekka ka muud juttu. Kui sõbrants lõunapausil ta (väga kuuma ja pikajalgset) abikaasat nägi, otsustas ta mehele ulaka sõnumi saata: „Nägin just su naist, ja tema nägi mind. Ta nägi väga seksikas välja. Huvitav, kas ma suudaksin ta ära võrgutada?“

Mees jäi selle peale täiesti vakka. Lohutasin sõbrantsi, et kolmekad polegi kõigi jaoks. Kui mees siiski järgmisel päeval sõbrantsiga rääkida otsustas, teatas ta, et oli enne selle sõnumi saamist duši all ja mõtles ta peale, pärast sõnumi lugemist aga läks tal igasugune seksiisu ära ja tekkis hoopis süütunne.