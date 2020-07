Johnny Depp andis tütrele kanepit, kui too oli kõigest 13aastane: olin vastutustundlik vanem 

Depp selgitas, et tema tütar oli 12aastaselt peol, kui keegi ulatas talle joint’i ja ütles talle: „Kuula, kallike, kui sa oled peol ja keegi annab sulle joint’i, võta see vastu ja ulata järgmisele inimesele. Ära eksperimenteeri narkootikumidega koos inimestega, keda sa ei tunne. Palun tee mulle au ja tule minu juurde, kui sa tunned, et oled päriselt valmis, sest ma ei taha, et su esimene kogemus oleks koos inimestega, keda sa ei tunne, võttes vastu tundmatuid asju. See on turvalisuse huvides.“

Ta ütles kohtus, et ta on isa, kes on oma tütre pärast mures. „Kui ta tuli minu juurde ja ütles, et on valmis, rääkisin ta emaga. Vanessa (Paradis, Deppi endine kallim ja Lily-Rose'i ema – toim.) rääkis Lily-Rose’iga. Ma eelistan, et kui laps midagi sellist teeb, oleks ta minuga aus ja mina oleksin temaga aus, nii et ta ei läheks ega teeks neid asju ilma minu teadmata. Ma tahan, et ta mind usaldaks, nii et kui mu tütar ütles, et ta on valmis, tahtsin ma kindel olla, et kõik oleks ideaalne. Seega sa paned telerist „Perepea“ mängima, täidad sügavkülma jäätisega ja lood olukorra, kus kogemus on loodetavasti nii meeldiv kui võimalik.“

Depp lisas, et andis tütrele enda narkootikume. „Sa ei taha, et su 13aastane laps satuks paranoiasse. Teadsin, et marihuaana, mida ma ise suitsetasin, on usaldusväärne ning hea kvaliteediga. Ma ei tahtnud, et ta prooviks mingeid narkootikume, mida ta mujalt saab, sest see on liiga ohtlik.