GALERII | Ago Andersoni kukkumine „Eesti matuse“ võtetel: viinapudel lõi maandudes killu hambast välja 

Kaasiku külas Saue vallas põldude keskel seisab kollane puidust maja ja suur oranž telk. Hallid pilved pea kohal ja vihmakrabin telgil hoiavad tuntud eesti näitlejad ja filmitegijad vagusi varju all. Mõtliku pilguga tumedat taevast vaadates tunnistab kirjanik Andrus Kivirähk: "Hommikupoole tehti tööd ka. Ei ole nii, et ainult istutakse siin vihmavarjus." Andrus Kivirähki menukast näidendist valmib režisöör René Vibre käe all film "Eesti matus".