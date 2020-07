Kirjanik ja korvpallur Mihkel Tiks hakkab siseministeeriumi ees näljastreiki pidama

Valitsus ei luba Tiksi elukaaslast Marina Ponomarenkot Eestisse. Marina ja Mihkel on paar juba 2011. aastast. Enne eriolukorra kehtestamist elasid nad vabaabielus, viibides vaheldumisi Eestis ja Ukrainas. Pärast piiride sulgemist on kokkusaamine muutunud võimatuks, sest Eesti riigipiiri ületamine on lubatud ainult Eesti kodanikuga ametlikult registreeritud abielus oleval abikaasal, ütleb Mihkel.