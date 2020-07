TRAAGILINE | „Glee” täht Naya Rivera surnukeha pole siiani leitud 

Neljapäeval, 24 tundi pärast naise kadunuks kuulutamist, teatas Ventura maakonna šerifi büroo, et näitlejanna on uppunud. Politsei alustas tohutu otsinguoperatsiooniga, milles osaleb umbes 100 töötajat, kuid seni pole naise surnukeha leitud. Seersant Kevin Donoghue'i sõnul võib surnukeha leidmiseks kuluda nädalaid. "Kui keha on millegi külge vee alla takerdunud, ei pruugi see kunagi üles tulla."