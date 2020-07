Rõõmusõnum fännidele! Respekti algkoosseis avaldas uue loo ja annab viis kontserti 

See õige alles ootab sind mitmete järvede taga, sa olid lihtsalt õigest teest kõrvale kaldunud ning ekselnud õppetundide kõrvalteedel," selgitab Mölder laulu mõtet.



"Haavad kasvavad ajaga küll kokku, aga ei parane, sest haav vajab rohtu. Parim rohi haavale on iseenese armastamine - alustage sellest, see on kogu elu alustala. Seal, kus ausus ristub usaldusega, algab teekond, mis täitub vabadusega," lisab ta.