PALJU ÕNNE! Anna ja Kristjan Pihli perre sündis imearmas ilmakodanik 

Veebruaris jagatud Bonnieri preemia võitnud Anna Pihl ütles naljatledes Kroonikale, et nüüd võib rahulikult suunduda koju beebikõhtu kasvatama. Ajakirjanik andis teada, et märtsis on tema viimased ülesastumised enne pikemat eetripausi. Anna sõnas, et laps on väga oodatud: "Me oleme väga rõõmsad ja elevil selle pärast."