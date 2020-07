Inimesed Hendrik-Sal Saller avaldab, mis laulu ta enda repertuaarist mängida ei taha Ohtuleht.ee , täna, 19:42 Jaga: M

Hendrik Sal-Saller Foto: Tiit Tamme

Smilers hakkab vaikselt uut muusikat tegema, mistõttu uuris Rock FM-i saatejuht, mis laul on Sallerit tema enda loomingust ära tüüdanud. „Kindlasti oodatakse, et ütlen viis kasti õlut ja palju viina,” ütleb muusik ja lisab, et inimesed justkui eeldaksid, et tal oleks häbi selle loo pärast, mis aga ei vasta tõele, sest aeg oli siis teine.