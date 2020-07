Inimesed Helle-Moonika Helme: „Isalt pojale erakonnajuhtimise andmine on aristokraatne!“ Rainer Kerge , täna, 17:34 Jaga: M

GALERII

Helle-Moonika Helme Foto: Hannes Dreimanis

„Olukordades, kus tundub, et maailm on kuidagi kummuli ja segaduses, hakatakse rääkima maailmalõpust. Ma olen juba selles vanuses, et võin täiesti rahulikult öelda: peaasi, et sõda ei tule,“ sõnab riigikogu liige Helle-Moonika Helme päevakajalistele uudistele mõeldes. Täna, kolmapäeval, 8. juulil, tähistab ta oma 54. sünnipäeva. Möödunud laupäeval valiti ta EKRE kongressil partei juhatusse. Eelmisel neljapäeval osales ta Estonia nõukogu koosolekul, aga Aivar Mäe kaasusel pikemalt peatuda ei soovi: „See on mitmekihiline lugu ja me oleme [teatri nõukogus] kokku leppinud, et läheme edasi mineviku uurimisega ja tegeleme tulevikuga, aga praegu ma seda tõesti ei kommenteeri.“