Aivar Riisalu: koroonakriisi ajal mõtlesime bändiga, et läheme laiali 

Möödunud nädalavahetusel Märjamaa laululaval kontserdi andnud Riisalu selgitab, et esimest korda pärast eriolukorda laval olla oli vägev. „Kui oled 22,5 aastat laval olnud, saab ma arvan igaüks aru, et see pole raha pärast, vaid puhtalt edevusest. See on äge! Tore on näha inimesi, kes natuke kaasa elavad, võib-olla isegi natuke rohkem,“ tunnistab Riisalu, et lava igatses kogu ansambel.

Ansambel pidas eriolukorra ajal maha tervaid vestlusi teemal, kas bändina jätkata või mitte. „Muusika tegemine on ju ka majandus. Selge on see, et kontserdikorraldajad ja erinevad mänedžerid said väga valusasti pihta. Ja mis siis ikka inimesi omavahel vaidlema ajab, kui mitte majandusküsimused.“

Aivar ütleb, et tema jaoks on muusika meeldiv hobi, kuid bändis on ka professionaalseid muusikuid, kelle jaoks viimased neli kuud on olnud väga piinav aeg.

„Meie mänedžerile võib ainult kaasa tunda sellel lihtsal põhjusel, et tal jäi väga palju asju ära sellel suvel,“ selgitab Riisalu, et vestlused lähevadki teravaks siis, kui majandus hakkab suruma. „Ja siis lõpuks mõtledki: „Ah, põrgusse, mis me jamame, läheme laiali.“

Meie Mees on tegutsenud aastast 1997. Paar aastat sai pausi peetud, mistõttu puhast tegutsemist on neil 21 aastat. Kuidas nad veel jaksavad? „Nüüd on koormus nii väike, et see on ainult puhas rõõm. Tegelikult ma absoluutselt ei valeta, kui ütlen, et naudin täiega,“ ütleb Aivar ja lisab: „Kõige hullem oleks, kui mina, kes ma olen juba pensionieas - viis aastat on veel minna - jääksin kuhugi norutama.“