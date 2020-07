Kertu Jukkumist saab koolijüts!  

Jukkum on alati olnud elukestva õppe poolt, mistõttu otsustas ta magistrantuuri edasi minna. „Magistriõpingu mõtted on mul kogu aeg aktuaalsed olnud ja tundsin, et just nimelt praegu on õige aeg need ette võtta,” räägib Jukkum.

Kui motivatsioonikirja kirjutades tundis naine kerget ärevust, siis vastuvõtuotsust oodates ta sellesse faasi ei jõudnud. „Ma sain ühe ajakirjaniku käest teada, et olen sisse saanud. Tulemused peaksid tegelikult tulema alles järgmisel nädalal ja seetõttu ei ole ma nii pingsalt jälginud neid. Aga üldjoontes ma ikka mõtlen, et läheb, nagu läheb.”

Õpingud toimuvad sessioonõppena, tänu millele jõuab Jukkum ka tööd teha, ning kestavad kaks aastat. „Kuna mul on meedia alal praktilist kogemust, ootan õpingutelt teoreetilist baasi. Ja seda ennekõike kommunikatsioonialal,” vastab ta küsimusele, millised on tema ootused sellele kahele aastale.

Jukkum on praegu loomingulisel puhkusel ning kavatseb seda veel järgnevad poolteist kuud nautida. „Võtsin selle suve teadlikult vabaks, et olla koos lähedastega. Koroona tõttu küll vähem, aga olen praeguseks natuke ka reisinud,” ütleb naine ning kinnitab, et sügisest naaseb ta kindlasti tööle.