Synne Valtri lõi käed Jesper Parvega ja kirjutab raamatu: kõigest tuleb elus läbi minna 

"Naine"-seeria esimese linnukese "Naine. Otse ja ausalt" kirjutas Marju Karin. Teiseks osaks lõi Jesper käed aga Synne Valtriga. "Minu jaoks on ta Eesti üks ägedamaid naisi seetõttu, et tema tugevus ja tahe on teda läbi viinud nii paljudest jamadest, rasketest hetkedes ja ma ei ole kuulnud, et ta oleks hetkekski kuskil järele andnud," räägib Jesper videos, kus kirjaniku välja kuulutab.