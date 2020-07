Synne Valtri lõi käed Jesper Parvega ja kirjutab raamatu: elu on rännak läbi tormi ja kõrbe 

Synne sõnab, et oli siiralt üllatunud, kui Jesper raamatu kirjutamiseks ettepaneku tegi. “Minu esimene küsimus oli: "Kes seda ikka lugeda tahaks?", kuid kuna Jesper vajutas minu jaoks juba ammu vilkuvale tulukesele, soovile kirjutada raamat, oli minu vastus lõpuks jaatav,” ütleb laulja.

Synne kirjutab raamatus läbielamistest, tunnetest, mis on tema elukõverat painutanud ja võitlusest iseenda tunnetega vaatamata teiste vastasseisudele. “Elu on rännak läbi tormi ja kõrbe, kuid olen veendunud, et kõike on võimalik ületada. Räägin huvitatavest seikadest, minule tahtmatult peale pandud kuvanditest ja loomulikult sellest, milline on elu keset testosterooni täis muusikamaastikku,” kirjeldab ta.

“Kõik, mida kirja panen, on minu isiklik kogemus ja teekond. Kui lugeja leiab sealt veidigi innustust või näeb, et meie mured ja läbielamised on sarnased, siis loodan edasi anda vaid üht sõnumit: igale murele on lahendus! Ehk ei tule lahendus nii kiiresti, kui sooviksime, kuid see tuleb. Tuleb kuulata oma sisetunnet ja kui olla ise asjalik, teha oma visiooni nimel väga palju tööd, on kõik võimalik. See võib kõlada kui eneseabiraamatu kokkuvõte, kuid nii on. Meie ise kujundame oma elu,” arvab Synne.

Raamatu alapealkiri on "Läbi tule ja vee", mis sündis täiesti ootamatult. “Filmisime Jesperiga raamatu autori avalikustamise videot ja ütlesin talle lause: "Muusika on minu jaoks kõik, olen selle nimel nõus minema läbi tule ja vee”. Jesper vaatas mulle silma ja küsis muigel näoga, et kas saime just raamatule pealkirja. Sel hetkel oli äratundmisrõõm suur: minu muusikaline tee on olnud nagu Ameerika mäed, üles ja alla. Lõppunkt on minu jaoks aga alati paigas olnud,” jutustab Synne.

“Jesper on toetav ning utsitab mind vajadusel tagant. Usun, et suunamise ja küsimuste esitamise aeg alles tuleb. Hetkel on valmis alla poole raamatust, kuid kirjutada on veel palju,” lisab naine.

Synne peab aastast 2009 kroonikat oma muusikaalasest tegevusest, sellega aga raamatu kirjutamise kogemus piirdub. “Raamat on A4 mõõduga ja 400 lehekülge pikk. See on mahukas kogum koos detailsete kirjelduste, tolleaegsete piletite, piltide ja ürituste plakatitega. Minu eesmärk on jätta see faktide kogum oma lapsele,” räägib ta.