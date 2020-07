Järjekordne ilulõikus? Kylie Jenner näitab napis bikiinis oma paisunud rinnapartiid 

Instagramis postitatud videos veedab Kylie mõnusalt basseinis aega ja demonstreerib oma kadestamisväärset figuuri. Teravad silmad panid aga tähele, et naise rinnapartii on nähtavalt suurenenud.

Kylie Jenner Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/kyliejenner

Mõned fännid küsisid, kas staar on rinnaka väljanägemise saavutamiseks operatsiooni teinud. "Kylie Jenner uute rindadega," naljatas üks. "Ma armastan Kylie Jennerit, kuid ta rind on üha suurem ja suurem," kirjutas teine."Kas Kylie Jenneri keha on tõeline või mitte? Tema rind kasvas eikusagilt välja ja see pole ilma operatsioonita võimalik," uuris kolmas.

Kylie Jenner aga eitab plastilisi operatsioone. Mõned aastad tagasi väitis Kylie, et tema liivakellakuju on kavalate garderoobitrikkide teene. "Inimesed arvavad, et läksin täielikult noa alla ja rekonstrueerisin oma näo, aga see on vale! Ma kardaks ja ei teeks seda kunagi. Inimesed ei saa aru, mida head juuksed, meik ja täiteained tegelikult teha võivad," rääkis ta ajakirjale Paper Magazine ja tunnistas ainult huulte suurendamist.