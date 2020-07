Valge Maja Donald Trumpi õetütre plahvatusohtlikust raamatust: see on täis valesid 

Presidendi nõuniku Kellyanne Conway sõnul ei tohiks ajakirjandus Trumpi isiklikku ellu sekkuda. "Ta ei ole Mary patsient, vaid onu," ütleb Conway. Ta manitseb jätma presidendi perekonnaasjad rahule, vaatamata sellele, et paljud presidendi lapsed töötavad tema kampaanias või Valges Majas ja on seega avaliku elu tegelased. "Perekonnaasjad on perekonnaasjad."

Valge Maja pressisekretär Kayleigh McEnany ütleb, et raamat on täis valesid, ehkki ei täpsustanud ühtegi konkreetset valeväidet presidendi kohta. "See on naeruväärne, raamatus on absurdsed väited, milles pole mingit tõde," ütleb McEnany.

Mary Trump avalikustab oma raamatus Trumpi perekonna eraelu ja selle, kuidas presidendi kasvatus on teinud temast maailma kõige ohtlikuma mehe. Naine väidab, et onu kannatas lapsena emotsionaalset väärkohtlemist, mis armistas teda kogu eluks. Kliinilise psühholoogina töötav Mary tõdeb, et isa väidetav väärkohtlemine hävitas Donald Trumpi ja röövis temalt võime arendada ja kogeda inimlike emotsioone. Samuti väidab naine, et president Trump käis samal ajal filmi vaatamas, kui vend suri haiglas suri ja noorena olevat president maksnud kellelegi, kes teeks tema eest ülikooli sisseastumiseksamid.