Ruslan Trochynskyi naudib suve mereäärses kalurikülas: on kingitus, et saan perega koos olla 

Mullu augustis kolis Ruslan perega Viljandist Tallinnasse Nõmmele, kuid juba oktoobris vahetasid nad äärelinnaelu südalinna melu vastu ja seadsid end sisse Kadriorus. Nüüd pesitsevad nad aga Pärnumaal asuvas kalurikülas, sest ei suutnud suve päris korteris veeta.

Naudivad perega suve täiel rinnal

“See on kingitus, et tänu vabamale graafikule saan perega koos olla. Suvel ei ole vaja ainult mängida ja esineda, hea on olla perega ja vaadata naisega näiteks päikesetõusu ja -loojangut. See on nii ilus aeg!” õhkab Ruslan. Ka jaanipäeva sai mees üle pika aja perega veeta, sest polnud kuskil esinemas. “Kui varem olid kõik rahulolematud ja närvilised, siis praegune aeg on inimestele toonud arusaama, et elu on ilus ja üksteist tuleb austada ja armastada!”

Mereäärses idüllis on tegevusi palju ja pere naudib suve täiel rinnal. “Püüame kala, käime ujumas, sest meri on otse koduõuel, ja sõidame väikese paadiga ringi. Ärkame ja saame rahulikult vaba aega nautida: lugeda või filme vaadata. Just paar päeva tagasi vaatasime terve perega Eesti klassikat “Siin me oleme”. Korjame herneid ja maasikaid,” loetleb muusik erinevaid tegevusi maal. Ka loodus on Ruslani sõnul imeline. “Toomingate, õunapuude, sirelite õitsemise lõhn oli imeline. Konnad ja ööbikud pidasid laulupidu, nüüd on kõlamas rukkirääk, külas käivad luiged, haigrud ja merikotkad. Vaatad seda kõike enda ümber, lihtsalt naudid ja oled tänulik!”

80 protsenti planeeritud suvekontsertidest jäeti ära

“Meil jäi umbes 80 protsenti suveks planeeritud kontsertidest ära, õnneks mõned esinemised siiski tulevad – ootame väga kontserte, kus on ka publik kohal, see on väga oluline,” tõdeb Trochynskyi, kes andis karantiini ajal nii mõnegi vinge virtuaalkontserdi.