Eesti Autorite Ühingu esimees Vaiko Eplik: unistus on viia muusikute tugisüsteem maailmatasemeni 

"Autor on olla privileeg. Autori positsioon on igal ühel küll erinev ja autorluse tagajärjed on samuti erinevad, kuid olla autor Eestis aastal 2020 on hea ja uhke tunne. Kindlasti on palju probleeme, kuid see on hoopis teine küsimus," tõdes Eplik, et Eestis on autor olla hea.

Hetkel kuulub Eesti Autorite Ühingusse tuhandeid liikmeid. "See number on hetkel viie ja kuue tuhande vahel. Sinna nimekirja ei kuulu mitte ainult muusika autorid, vaid ka koreograafid, visuaalkunstnikud ja kunstnikud," lisas Eplik.

"Üks oluline asi, millega kõik meist ka nõustusid, on tähelepanu pööramine teadlikuse tõstmisele," ütles Kirke Karja. "Omaenda liikmete harimine ja autorite teadlikuse tõstmine mitte ainult õiguste vaid ka kohustuste osas, on ühingu normaalseks toimimiseks väga oluline," lisas Eplik.

Värsked juhatuse liikmed leidsid, et üldiselt läheb Eesti muusikal hästi. "Head muusikat tehakse. Muusikute seas on aina rohkem teadlikust sellest, kuidas oma asja ajada ja kuidas teha seda viisil, et see oleks jätkusuutlik. Autor on oma äritegevuse juht ning peab teadma oma õigusi ning kohustusi," kõneles Virgo Sillamaa.