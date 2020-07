Alari Kivisaar raadiokarjäärist: vanaema oli väga kurb, kui kuulis, et pojake ei lähegi ülikooliga edasi 

"Eks see raadiotöö on koguaeg üks töö ja vaev, ega see ju iseenesest tule. Siin ole ka oma osa selles, et siia on korralikult vundamenti laotud väga pikkade ja pikkade aastate jooksul," tunnistas Kivisaar, et ei suuda isegi meenutada kui kaua on ta raadios olnud. "Ma ei tea kui vana ta on..35? Või midagi sinna kanti."

"Otsused tuleb inimesel endal vastu võtta. Teistel on lihtne midagi soovitada ja arvata, see ei ole nende elu. Seda ma tegin ja läksin seda kultuuritöötaja rada minema. Selle peale oli eriti kurb mu vanaema, kui ta kuulis, et pojake ei lähegi ülikooliga edasi, vaid läheb hoopis mingit kahtlast asja tegema," selgitas Alari.