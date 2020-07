USA poliitik süüdistab Beyoncet valetamises: ta teeskleb seda tähelepanu nimel 

"Beyonce ei ole päriselt afroameeriklane. Ta teeskleb seda tähelepanu nimel," väidab Miller Twitteris. "Tema tegelik nimi on Ann Marie Lastrassi. Ta on itaallane," lisab poliitik ja hoiatas maailmakuulsat lauljannat.

Sellega poliitik oma süüdistusi ei lõpetanud ja jätkas Beyonce lahkamist ka hiljem. "Kas te ikka teate, et lugu "Formation oli salajane sõnum globalistidele? Laul ütleb selgelt, et ta on deemonlik ja kummardab satanistlikke kirikuid Alabamas ja Louisianas. Ta hoiab satanistlikke talismane oma kotis," arvab mees.