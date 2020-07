Inimesed „Rannamaja”-Seidi: mind ei huvita mõndade arvamus, et olen kloun Ohtuleht.ee , täna, 14:10 Jaga: M

SEIDI VOOGRE Foto: Tiina Kõrtsini

„Olen üha enam kujunemas iseendaks, selliseks Seidiks, kes ma olla tahan. Varem läks ikka korda, mis keegi arvab minust, aga need ajad on möödas,” räägib „Rannamajas” osalenud Seidi Voogre, kes ei kahetse tõsielusarjas osalemist ja tunnistab, et on muutunud tänu sellele julgemaks ning enesekindlamaks.