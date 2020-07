Üritused GALERII | Trad.Attack! salafestivalist: tore, kui inimesed ei tea enne artisti lavale tulemist, kes üritusel esineb Terttu Jazepov , täna, 14:16 Jaga: M

GALERII

Trad.Fest! Foto: Silver Tõnisson

„Festivalipäeva hommikul tuli kunstimeeskonnal idee riputada metsa diskokerad ja need ära valgustada. Kui inimesed öösel ära läksid, siis mets helendas. Üks fänn ütles, et mööda teed kõndides kuulis ta, kuidas üks väike poiss ütles, et see on vist tema elu kõige õnnelikum hetk,“ räägib Sandra Vabarna, kes korraldas koos Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubliga valitud seltskonnale festivali Trad.Fest!.