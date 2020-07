FOTO | Madonna kiskus särgi seljast 

"Igaühel on kark," kirjutab Madonna topless-pildi allkirjas.

Lauljanna on oktoobrist saadik põlvehädade all kannatanud ja liigub seetõttu karkude toel. Superstaar teatas mai keskel sotsiaalmeedias, et saab tänu regeneratiivravile puuduva kõhre tagasi. "Tahaksin pärast kaheksat valudes piineldud kuud üles-alla hüpelda, kui saaksin! Pidage mulle pöialt!"