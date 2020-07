Ringo Starr tähistab 80. sünnipäeva suurejoonelise sõuga: mul on palju, mille üle tänulik olla! 

"Mul on tähtis sünnipäev, saan 80 aastaseks!" rõõmustab Starr. "Kuid tähistan seda tänavu pisut teistmoodi kui eelmisel kaheteistkümnel aastal." Tavaliselt tähistab The Beatles'i trummar sündmust enda ja sõprade muusikaetendustega sadade fännide ees. Covid-19 pandeemia tõttu pidi ta sel aastal sündmuse tühistama.

Selle asemel peab Starr YouTube'is virtuaalse heategevuskontserdi, et toetada organisatisoone Black Lives Matter, David Lynchi fonnd, MusiCares ja WaterAid. Temaga ühinevad Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper, Sheryl Crow, Gary Clark Jr ja Sheila E. "Minu sünnipäeva puhul on oluline rahu ja armastus," ütleb Starr.

Mehe sõnul on tal palju, mille üle tänulik olla. "Mul on suurepärane pere ja lapsed, nüüd on kokku kaheksa lapselast ja üks lapselapselaps. Meil on suur äri ja pea pensionile jääma, saame lihtsalt jätkata kuni suudame. Ja mina kavatsen lavadel olla veel kaua."