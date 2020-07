Paljastused tulekul? Melania Trumpi endine abiline kirjutas raamatu sõprusest USA esileediga 

2018. aastal sunniti Winston Wolkoff Valgest Majast lahkuma väidete tõttu, et ta oli president Trumpi ametisse astumisest kasu saanud. Naine eitas spekulatsioone, et tema ettevõte sai 2017. aasta tseremoonia ja ümbritsevate sündmuste kavandamiseks väljamaksetena 26 miljonit dollarit, ning kinnitas, et firma kogus toona 1,62 miljonit dollarit.

Endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton on kirjutanud raamatu "The Room Where It Happened", mis kirjeldab Trumpi kui presidenti, kes pole teadlik peamistest geopoliitilistest faktidest. Tema sõnul otsib Trump Hiinast abi, et võita presidendivalimised, pakkudes samal ajal heakskiitu Hiina plaanile ehitada sunnitöölaagrid uiguuride vähemusele.

Ka presidendi õetütar Mary Trump avaldab sel kuul "Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man". Autor kirjutab raamatus, kuidas tema onust sai mees, kes ohustab nüüd maailma tervist, majanduslikku turvalisust ja sotsiaalset struktuuri.