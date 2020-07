FOTO | Andres Puusepp tähistab abikaasaga olulist tähtpäeva 

"Mulle jääb alatiseks meelde, kuidas ma juhuslikult üle õla vaatasin ja nägin, et Andres, keda ma siis veel ei tundnud, oma sõbraga juttu rääkis ja näpuga minu peale osutas. Mõned nädalad hiljem sain teada, et just sel hetkel ütles ta: "See naine peab saama minu omaks!" Ja nii ka läks…," meenutas Birgit pulmade järel Kroonikas oma esimest kohtumist Andresega.