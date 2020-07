Printsid William ja Harry nõustusid printsess Diana mälestusfondist laekuva tulu võrdselt ära jagama 

Leping sõlmiti Cambridge'i hertsogi ja hertsoginna ning nüüdseks tiitlist loobunud Sussexite kuninglike fondide vahel eelmise aasta detsembris. Sellega lepiti kokku, et prints Williami ja Catherine'i heategevusfond annab pool printsess Diana mälestusfondist saadud netotulust fondile Sussex Royal.

Leping sõlmiti vaid kuu aega enne seda, kui Harry ja Meghan teatasid, et kavatsevad tagasi astuda rollist kuningliku pere liikmetena ja saada rahaliselt iseseisvaks.

Cambridge'ide heategevusorganisatsioon võttis 2013. aasta aprillis üle printsess Diana mälestusfondi õigusliku kontrolli, et kaitsta tulevasi sissetulekuid pärast tegevuse lõpetamist. Fond ei tegele enam aktiivselt raha kogumisega, kuid võtab aeg ajalt vastu pärandeid ja annetusi.

Kuninglik fond tegutses Cambridge'ide ja Sussexite nime all, kuid eelmise aasta juunis teatasid Harry ja Meghan, et kavatsevad ametlikult heategevusorganisatsioonist lahkuda. See nimetati ümber Cambridge'i hertsogi ja hertsoginna kuninglikuks fondiks, Sussexid asutasid aga oma organisatsiooni.