PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 11. juuli 

Lähened asjadele optimistlikult, sul on tunne, et midagi halba ei saa juhtuda. Liigne sinisilmsus võib panna sind valesid otsuseid tegema ja probleeme tuua.

Armusuhted on esmatähtsad. Külgetõmbavad tunduvad eeskätt hea välimusega, seksuaalselt ahvatlevad vastassoost isikud, sisemine ilu on pigem teisejärguline.

Ära mitte ootagi, et oleks palju neid, kes on valmis sinu pärast pingutama – nii tabab sind paratamatult pettumus. Väärtusta seda, mis on olemas, ära ihalda kättesaamatut.

Kui tunned, et praegu on kõik väga hästi, on see märk sellest, et oled õigel teel ja peaksid samas vaimus jätkama. Kui oled rahulolematu, tuleb muuta enda käitumist.