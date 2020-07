FOTOD | Jaak Aab võttis naise: mulle tundus juba, et ma ei leiagi õiget inimest

Enne Marianiga kohtumist oli Jaak Aab olnud üksinda üheksa aastat, vahendab Kroonika. “Ma ei olnud intensiivsetel otsingutel. Mulle tundus juba, et ma ei leiagi õiget inimest. Olin kaotanud lootuse, et veel kedagi kohtan. Mõtlesin, et äkki peangi üksinda olema. Aga me ikka mõlemad otsisime seda armastust,” räägib Aab.