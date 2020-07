FOTOD | Argo Aadli sai kätte Oskar Lutsu huumoripreemia 

Argo Aadli on rahvast kõige rohkem naerutanud miilitsamees Jüri Kessnerina teleseriaalist „ENSV“ ja rahvatantsuhuvilise postiljoni Herbert Vinguna. Aadli ise end siiski eriliseks koomikuks ei pea, möönis vaid, et mingi huumoritunnetus on tal ilmselt olemas, stiilitaju ja maitse ka. Huumoripreemia saamise kohta ütles Aadli, et ta ei tee oma tööd tunnustuse pärast, aga kui tema tegemisi on märgatud ja need kellelegi korda lähevad, on tal hea meel.