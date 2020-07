Elton Johni auks antakse välja ühekilone kuldmünt 

Eltoni sõnul on mündi väljaandmine talle suur au. Suurbritannia kuninglik vermikoda valmistab mündid, millel on kujutatud Elton Johni prille, peakatet ja kikilipsu. Prillid on noodikujulised. "Viimase mõne aasta jooksul on aset leidnud mõned minu karjääri meeldejäävamad hetked ja see on minu teekonnal veel üks tagasihoidlik verstapost," sõnas Elton John ise.