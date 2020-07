Lahke mees! Zayn Malik ostis oma õele sadu tuhandeid eurosid maksva maja 

27aastane Malik maksis sellise summa väidetavalt Bradfordis asuva kodu, mis on vaid paari maja kaugusel nelja magamistoaga eluasemest, mille Zayn muusikukarjääri alguses oma vanematele ostis.

Allika sõnul on Zayni õde Safaa ja tema abikaasa Martin Zayni lahkuse eest väga tänulikud. "Ta teadis, et neil on beebiga vaja oma kodu, kuid Safaa ei tahtnud oma emast väga kaugel elada, seega oli samale tänavale maja ostmine ideaalne lahendus."