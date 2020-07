Lapseootel Heelia Sillamaa: kaardid ennustasid otse telekaamera ees, et jään rasedaks. Ise ma seda veel ei teadnudki 

„Beebi oli meie jaoks üks väga tore ja oodatud üllatus. Olime juba varasemalt laste saamisest rääkinud, aga see, kuidas ma rasedusest teada sain, oli muidugi sündmus omaette,“ naerab noor telenägu Heelia Sillamaa. „Olin just „Õhtu!“ saate jaoks kokku pannud video sellest, mida koroona ajal kodus teha, et igav ei hakkaks. Üheks minu soovituseks oli see, et proovige endale kodus ise ennustada.“