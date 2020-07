DALAI-LAAMAL ON SÜNNIPÄEV! „Kui tuleb naissoost dalai-laama, peaks ta olema minust ilusam.“ 

Tema Pühadus XIX dalai-laama sündis 6. juulil 1935 väikeses Kirde-Tiibeti külas Taktseris. Pere viies laps Lhamo tuli ilmale lehmalaudas õlgmati peal. Tiibeti keelt peres ei räägitud. Tulevase Tiibeti usujuhi kodune keel oli hiina murre. Isa oli dalai-laama sõnul tulise temperamendiga. „Mäletan, et sikutasin teda ükskord vuntsist, ja sain kõva matsu,“ on Tema Pühadus meenutanud. „Aga ta oli ka heasüdamlik mees ega pidanud kunagi vimma.“ Oma ema on Tiibeti vaimne juht nimetanud üheks südamlikumaks inimeseks, keda ta teab. Ema tõi ilmale kuusteist last, kellest ellu jäi seitse.