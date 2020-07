David ja Victoria Beckham tähistavad 21. pulma-aastapäeva 

"Ma ei suuda uskuda, et sellest on juba 21 aastat, kui ütlesime "jah". Neli last, neli koera, nii palju naeru ja armastan sind iga päevaga aina rohkem," kirjutab Victoria.

"23 aastat tagasi istusin ma ruumis koos Gary Nevillega, telekas oli Spice Girls ja ma ütlesin talle: "Mulle meeldib see väikeses kassikostüümis." Kes oleks arvanud, et kõik need aastad hiljem tähistame me 21. pulma-aastapäeva ning meil on neli kõige ilusamat ja perfektsemat last," kirjutab David.