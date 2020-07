Valdo Randpere perepilt pandi Ebaysse müüki: „Ei oskagi kohe seisukohta võtta!” 

Fotol on Valdo, tema endine abikaasa Leila Miller ja nende tütar Kaisa. Kommentaari, kuidas ja kelle kaudu on perefoto Ebaysse sattunud, ei oska Randpere aga anda. „Ma näen ainult seda, et müüja on Lätist, aga rohkemat ma ei tea.”

Kogu olukorda võtab Randpere suure huumoriga. „Äkki on selle pildi hind liiga kallis? Aga kui see olukord oleks midagi traagilist, ei oleks ma seda Facebooki-postitust teinud,” ütleb Randpere ning selgitab pildi ajaloolist tausta, mis on tehtud enne seda, kui Valdo ja Leila 1984. aastal Rootsi põgenesid. 13kuune tütar Kaisa jäi neist Eestisse maha. Valdo on varasemalt rääkinud, et tema kättesaamine kujunes omamoodi võitluseks Nõukogude Liiduga. „Pilt on kunagi Eestis tehtud. Kui me põgenesime Rootsi ja last kaasa ei antud, saatsime neid pilte välja. Aga selle pildi tagaküljel on mingid rootsikeelsed märkmed, nii et see on Rootsis olnud veel kellegi käes.”