Suri Oscari-võitjast filmihelilooja Ennio Morricone 

Morricone on kirjutanud muusikat nii komöödiatele, trilleritele kui ka ajaloolistele draamadele. Ta on teiste hulgas koostööd teinud Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Terrence Malicki, Roland Joffé, Brian De Palma, Barry Levinsoni, Mike Nicholsi, John Carpenteri ja Quentin Tarantinoga.

2016. aastal pärjati helilooja filmi "The Hateful Eight" muusika eest nii Oscari kui ka Kuldgloobusega. Aastal 2007 sai ta elutöö-Oscari,lisaks on mees mitmel korral kandideerinud Oscarile, pärjatud Grammy auhindade ja Kuldgloobustega.