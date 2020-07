GALERII | Ilmar Raagi uue filmi tarbeks ehitatakse elusuuruses piraadilaev 

Tallinnasse Kakumäe Havenisse on nimeka Soome kunstnik-lavastaja Kari Kankanpää kavandi alusel ehitatud elusuuruses piraadilaev, kus toimuvad „Erik Kivisüdame“ suurejoonelisemad märulistseenid.

„Kuna meie filmis satuvad lapsed uduga kaetud merel kaasaegsele piraadilaevale, siis ühel hetkel sai selgeks, et visuaalselt parima tulemuse nimel tuleb selle laeva makett ehitada Kakumäe Haveni angaari. Stseenid sama laeva sisemusest filmisime üles Filmlandi stuudios Luksemburgis juba novembris. Kokku on see puhas filmimaagia, kui üks ja sama laev on üles filmitud eri riikides,“ rääkis režissöör Ilmar Raag.

Kakumäe Havenis on fookuses mitmekümne näitlejaga stseenid, trikid ja niinimetatud sinist ekraani nõudvad ehk hiljem arvutis lisatavate visuaalefektidega stseenid. Viimaste õnnestumisele aitavad kaasa Eesti filmide trikikonsultant Enar Tarmo ning visuaalefektide ekspert Heiki Luts, kelle tuntuimate filmitööde hulka kuulub näiteks „Seltsimees laps“ ja „Tõde ja õigus“. „Tegu on äärmiselt keeruka produktsiooniga, kuhu on kaasatud viie erineva riigi loominguline koosseis. Väga hea meel on, et siin on kokku saanud oma ala tõelised tipud, aga ega see teisiti poleks võimalik, sest stsenaristide Andris Feldmanise ja Livia Ulmani loodud võrratud fantaasiamaailm vähemaga ei lepikski,“ kommenteeris produtsent Riina Sildos.

Tallinna võtetel löövad kaasa filmi peaosalised Herman Avandi (Erik) ja Florian Gussak (Maria), Renars Kaupers (Versats), Juhan Ulfsak (Külmking), Laura Peterson-Aardam (Kapten), Kristjan Sarv (Suuvooder), Anti Reinthal (Armin), Nero Urke (Volask), Andres Lepik (vana vang) ja paljud teised näitlejad.

Filmivõtted jätkuvad juuli teises pooles Toila rannikul Ida-Virumaal ning lõppevad augustis Luksemburgis. „Erik Kivisüda“ on Eesti, Luksemburgi, Leedu, Läti ja Soome koostöös valmiv seikluslik ja fantaasiarohke lastefilm.