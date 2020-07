Katrin Karisma Aivar Mäe skandaalist: arvan, et see on tekitatud 

"Olen mitmeid teatridirektoreid üle elanud ja ütlen, et Aivar on väga erakordne direktor," kiidab ta. "Teatris on palju inimesi, kes on kibestunud, kes mõtlevad: paneme jõud kokku ja veel näitame talle. See on Ameerikast tulnud mõtteviis, et mehed ei tohi naistele uksi lahti teha jne," ütleb ta ning usub, et Mäe skandaali taga on mõni kibestunud artist.